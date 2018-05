Microsoft ultrapassa valor de mercado da Alphabet

A Microsoft ultrapassou a empresa-mãe do Google, a Alphabet, em valor de mercado, pela primeira vez em três anos. A tecnológica atingiu um valor de 753 mil milhões de dólares, enquanto a Alphabet registou um valor de mercado de 739 mil milhões de dólares, segundo avança o Business Insider





As duas empresas trocaram de lugar, a Microsoft é agora a terceira empresa mais valiosa do mundo, já a Alphabet desce para a quarta posição.



Apple (1.º) e a Amazon (2.º) continuam a ser as tecnológicas que ocupam os lugares de topo na lista das empresas mais valiosas do mundo. As quatro estão na corrida para se tornarem na primeira companhia a atingir um valor de mercado de biliões de dólares.