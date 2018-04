Facebook apagou mensagens privadas de Zuckerberg com receio de ser pirateado

O Facebook apagou, de forma discreta, mensagens privadas antigas tanto do CEO Mark Zuckerberg como de executivos da empresa, com medo que a rede social fosse pirateada e as conversações fossem roubadas, segundo o TechCrunch.





Eliminar mensagens não faz parte das funcionalidades normais do Facebook para os utilizadores, apesar de outras redes sociais o permitirem fazer, como é o caso do WhatsApp ou do Instagram. Isto porque no Facebook é apenas permitido ao utilizador "eliminar a sua cópia da mensagem". A cópia dos destinatários mantém-se.





A rede social mais utilizada do mundo já veio explicar que a decisão de eliminar as conversas privadas dos administradores da empresa está ligada directamente ao aumento da pirataria.





"Depois de os emails da Sony Pictures terem sido invadidos em 2014, fizemos várias alterações para proteger as comunicações dos nossos executivos. [Essas alterações] incluíam limitar o período de retenção das mensagens do Mark no Messenger. Fizemos isto em total conformidade com as nossas obrigações legais de preservar as mensagens", afirmou a empresa, citada no Business Insider.





As mensagens foram enviadas há algum tempo mas só agora o caso é conhecido. Os destinatários são antigos funcionários da empresa ou pessoas externas ao Facebook que nunca chegaram a ser informadas da eliminação da troca de mensagens, de acordo com o TechCrunch.



A notícia surge numa altura em que o Facebook está ainda a lidar com a polémica da Cambridge Analytica e do uso indevido de dados pessoais de utilizadores da rede social. Zuckerberg admitiu esta semana que podem ter sido afectadas 87 milhões de contas.