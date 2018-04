Facebook sobre a Cambridge Analytica: “Não lemos todos os termos e condições"

"Não lemos todos os termos e condições " da aplicação Cambridge Analytica, admitiu Mike Schroepfer, director de tecnologia do Facebook, citado na CNBC, esta quinta-feira, 26 de Abril, junto de legisladores do Reino Unido numa audiência no comité parlamentar.





O director de tecnologia do Facebook anunciou ainda que a rede social vai classificar os anúncios políticos antes de 2019 e colocá-los num arquivo para que possa ser consultado quem os financiou e conceder mais transparência à tecnológica depois do escândalo da Cambridge Analytica ocorrido em Março.