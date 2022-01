Farfetch aposta no segmento da beleza com aquisição da retalhista de luxo Violet Grey

Leia Também Well’s investe 50 milhões e cria novo negócio de beleza

A Farfetch tem planos para lançar ainda este ano uma "proposta de valor mais alargada" no segmento da beleza e cosmética. Já em preparação para essa aposta, a empresa liderada por José Neves anuncia a compra da retalhista de produtos de beleza de luxo Violet Grey.A empresa não revela o valor da compra, mas nota que, desde o lançamento, a Violet Grey ganhou um estatuto de "plataforma de conteúdo de beleza de referência", construindo uma "comunidade dedicada e fiel". A Violet Grey vende algumas das marcas mais exclusivas do segmento de beleza, como a La Mer ou os produtos da Chanel.A compra da Violet Grey faz com que a seleção de produtos da marca passe a estar disponível no marketplace da Farfetch e "alarga o alcance da curadoria de beleza da Violet Grey", refere a dona da plataforma de moda de luxo.Além disso, a Farfetch indica que a Violet Grey irá usufruir da experiência e know-how em tecnologia, logística e operações da companhia.Com a transação, a fundadora da Violet Grey, Cassandra Grey, vai assumir o cargo de global advisor da categoria de beleza no marketplace da Farfetch e será co-fundadora da NGG Beuaty, "onde irá ficar responsável por incubar e acelerar o crrescimento de novas marcas".O comunicado da Farfetch detalha que Cassandra Grey vai manter-se como presidente da empresa que criou, enquanto Niten Kapadia, VP de operações da Farfetch, será o diretor-geral da Violet Grey.A Farfetch pretende lançar "ainda este ano" no marketplace uma categoria de beleza. De acordo com Stephanie Phair, chief customer officer da Farfetch, a ambição da empresa passa por criar uma "extensa e personalizada gama de produtos", recorrendo ao "claim ‘apenas na Farfetch’." Esta responsável refere que a empresa irá apostar em "marcas de nicho e marcas globais numa só plataforma".A Violet Grey aposta nas compras online e tem ainda uma loja física em Los Angeles. A empresa foi crida por Cassandra Grey em 2012, depois de ter trocado Manhattan por Los Angeles.Esta é a segunda aquisição da Farfetch em menos de dois meses: em dezembro de 2021 a empresa de José Neves comprou a Luxclusif, uma plataforma de revenda de moda de luxo em segunda mão.