Contas da Farfetch animam mercado e ações disparam 33%

A plataforma de comércio de moda de luxo Farfetch anunciou esta quinta-feira os resultados de 2021. As receitas da empresa liderada pelo português José Neves aumentaram 35% face a 2020, para 2,3 mil milhões de dólares.Só no quarto trimestre, a Farfetch contabilizou receitas de 665,7 milhões dólares, mais 23,3% do que entre outubro e dezembro de 2020 - mas aquém dos 673,3 milhões esperados pelo consenso de mercado.

A Farfetch anunciou também ter tido um prejuízo ajustado por ação de 3 cêntimos de dólar em 2021, o que animou o mercado, já que os analistas inquiridos pela FactSet projetavam uma perda de 25 cêntimos por ação.

Estes números entusiasmaram os investidores, com as ações a dispararem 33,24% no "after hours" da bolsa nova-iorquina, para 20 dólares, depois de no fecho da sessão regular de quinta-feira terem somado 5,15% para 15,01 dólares.

No quarto trimestre, a empresa teve lucros de 96,8 milhões de dólares, contra perdas de 2,26 mil milhões no período homólogo de 2020.

Este resultado líquido inclui 127 milhões de dólares de benefícios não monetários decorrentes do impacto positivo que a queda dos preços das ações neste período teve sobre as obrigações convertíveis emitidas pela Farfetch.



A empresa, que está sediada em Londres, está presente em diversos mercados globais, inclusive no mercado chinês, onde marca presença no Tmall Luxury Pavilion da Alibaba, com acesso a 779 milhões de clientes. A plataforma luso-britânica foi criada em 2007.

A Farfetch tem planos para lançar ainda este ano uma "proposta de valor mais alargada" no segmento da beleza e cosmética. Já em preparação para essa aposta, a empresa liderada por José Neves anunciou no final de janeiro a compra da retalhista de produtos de beleza de luxo Violet Grey. O montante da compra não foi revelado.