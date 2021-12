A plataforma luso-britânica de moda de luxo Farfetch, que fechou o terceiro trimestre fiscal, terminado a 30 de setembro, com lucros após impostos de 769,1 milhões de dólares, contra perdas de 536 milhões um ano antes, acaba de anunciar a aquisição da Luxclusif, plataforma de revenda de moda de luxo em segunda mão.

"Este negócio permite à Farfetch acelerar as suas capacidades no negócio de revenda através do desenvolvimento de tecnologia e serviços que passam por automatização de ‘pricing’ e por uma rápida expansão quer geográfica, quer da categoria de revenda, nomeadamente a Farfetch Second Life", avança o grupo fundado e liderado pelo português José Neves, em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira, 9 de dezembro.





"A Farfetch é a ‘casa’ ideal para a Luxclusif, uma vez que o nosso objetivo é crescer ainda mais. Juntos, estamos muito focados no crescimento do mercado de segunda mão através da inovação e de soluções personalizadas", afirma Rui Rapazote, cofundador CEO da Luxclusif.

Uma integração que, defende o mesmo gestor, permitirá à Luxclusif "cumprir a meta" de se tornar "o parceiro ideal de marcas e retalhistas de luxo através da inovação líder de mercado e da implementação de soluções baseadas em dados de revenda".





"O nosso objetivo é sermos a plataforma global líder de moda de luxo em segunda mão", remata Giorgio Belloli, chief commercial and sustainability officer da Farfetch.

Fundada em 2013, a Luxlusif é uma prestadora de serviços B2B com uma solução que permite a aquisição, autenticação e venda de produtos de luxo em segunda mão de e para leilões, retalhistas, plataformas de comércio eletrónico e lojas em todo o mundo.

"Em conjunto, a Farfetch e a Luxlusif podem alavancar os seus recursos, posicionando-se para ser a plataforma global para produtos de luxo em segunda mão, quer para os consumidores, quer para parceiros da indústria de moda de luxo", enfatiza a empresa.





Uma aquisição que surge após vários anos de colaboração entre as duas plataformas, "uma relação que começou no programa de aceleração de startups promovido pela Farfetch e, mais recentemente, continuou com o serviço de revenda de artigos em segunda mão, o Farfetch Second Life", onde a equipa da Luxclusif passará a operar, "integrando no programa quer os parceiros existentes quer os novos".

"Adicionalmente, a Luxclusif irá continuar a vender produtos em segunda mão que adquirem a fornecedores especializados e a clientes de luxo através do serviço Second Life ou de programas similares que operam para outros parceiros da indústria de luxo", acrescenta a Farfetch.





(Notícia atualizada às 10:21)