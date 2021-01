Fintech NiCKEL vem para Portugal em 2022

A fintech francesa NiCKEL acaba de chegar a Espanha, mas não vai querer ficar do outro lado da fronteira. Em 2022, o plano é instalar-se em Portugal.





A NiCKEL apresenta-se como a líder no segmento de neobank em França e dona da terceira maior rede de distribuição de contas correntes, com 1,9 milhões de contas abertas.





Agora, tem o objetivo de "acelerar o seu crescimento na Península Ibérica e na Europa", pelo que marca Portugal e Bélgica como os alvos para o início de 2022.



"Em 2021, daremos prioridade às fases de pré-lançamento de entrada nos mercados português e belga, onde vemos uma forte procura no mercado bancário de retalho. A nossa proximidade a grandes redes de distribuição e o nosso serviço totalmente centralizado no cliente - dois fatores cruciais na expansão em Espanha – também serão aplicados nesses dois países. No prazo dos próximos 5 anos, pretendemos abrir 300.000 contas na Bélgica e 450.000 em Portugal", explica Thomas Courtois, CEO da NiCKEL, num comunicado enviado às redações.





Em Espanha, território que "invadiu" em dezembro de 2020, "a abertura das primeiras contas tem vindo a acontecer de forma continuada", informa a empresa. Para apoiar a sua entrada neste mercado, fechou uma parceria com associações de lotaria e tabacarias numa rede nacional de mais de 20.000 postos de vendas.





A fintech diz-se já "totalmente operacional", com 72 postos de vendas ativos e a expectativa de ultrapassar os 1.000 postos até ao final do ano. A equipa local de 30 funcionários está sediada em Madrid, sob a responsabilidade de Javier Ramirez Zarzosa, CEO em Espanha, e tem como objetivo atrair 700.000 clientes e 3.000 postos de venda até ao fim de 2024.