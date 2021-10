Fintech suíça Leonteq abre escritório em Lisboa

estabilidade política e a qualidade de vida do país, o fuso horário e os custos acessíveis, indica a empresa em comunicado de imprensa.



Manfred Schwientek e Fabian Muff, que vão chefiar a operação em Portugal.



"Estamos muito satisfeitos por abrir o nosso escritório em Portugal, pois estamos a expandir de forma consciente e a aumentar o nosso leque de especialistas em Lisboa. Esta extensão surge como um passo natural na nossa estratégia de crescimento e permite-nos continuar a investir em iniciativas importantes, protegendo o nosso lucro no longo prazo", indica Lukas Ruflin, CEO da "fintech".



"Estamos muito satisfeitos por abrir o nosso escritório em Portugal, pois estamos a expandir de forma consciente e a aumentar o nosso leque de especialistas em Lisboa. Esta extensão surge como um passo natural na nossa estratégia de crescimento e permite-nos continuar a investir em iniciativas importantes, protegendo o nosso lucro no longo prazo", indica Lukas Ruflin, CEO da "fintech". A Leonteq é um marketplace tecnológico financeiro, que se assume como líder no mercada dos soluções de investimento. Fundada em 2007 na Suíça, tem atualmente escritórios em 13 países e atua em 50 mercados.



Leia Também Regressos aos escritórios com cautela e à espera da vacinação A Leonteq é um marketplace tecnológico financeiro, que se assume como líder no mercada dos soluções de investimento. Fundada em 2007 na Suíça, tem atualmente escritórios em 13 países e atua em 50 mercados.

A empresa de serviços financeiros Leonteq abriu um escritório em plena baixa lisboeta. A entrada em Portugal faz parte do plano de expansão da "fintech" suíça, anunciado em 2020.A escolha por Lisboa deveu-se a vários fatores, nomeadamente, a disponibilidade de pessoal qualificado, aA Leonteq foi já aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - o primeiro registo da empresa junto do regulador aconteceu a 20 de agosto - e começa esta sexta-feira, 1 de outubro, a operar em Portugal, com 50 funcionários registados, aos comandos de