Regressos aos escritórios com cautela e à espera da vacinação

É de forma cautelosa e gradual que as empresas admitem o regresso aos escritórios. Há ainda muitas incertezas. E a imunidade ainda não é uma realidade. Há, pois, quem admita desde já que só avançará para um regresso mais generalizado com mais gente vacinada. Mas o futuro começa a desenhar-se. Há estudos em curso e testes a serem feitos. Grande parte das empresas de serviços contactadas pelo Negócios para este trabalho admite que no futuro o trabalho deverá ser híbrido, proporcionando dias de trabalho remoto, e havendo alguns dias de deslocação aos escritórios.

