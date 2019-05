Fnac compra PC Clinic na primeira aquisição em Portugal

A Fnac Portugal comprou a rede de lojas da PC Clinic, uma empresa de assistência e reparação de equipamentos eletrónicos, anunciou esta segunda-feira a empresa de retalho. Os valores do negócio não foram divulgados.

Segundo o comunicado, a operação, que é a primeira aquisição do grupo Fnac Darty em Portugal, "demonstra a estratégia de aposta nos serviços" por parte da Fnac.

A PC Clinic, com a qual a Fnac já tinha uma parceria, foi fundada em 2004 e conta com serviço de assistência em 27 das 30 lojas Fnac e em 12 lojas da PC Clinic, uma das quais sob a marca Go Repair.

A empresa conta com mais de 250 profissionais especializados.

"Esta aquisição surge na prossecução do nosso plano estratégico Confiança+, que o Grupo Fnac Darty tem vindo a implementar desde dezembro de 2017, e visa o desenvolvimento e reforço da nossa oferta de serviços aos nossos clientes com o intuito de lhes suportar e facilitar a experiência produto num mundo cada vez mais tecnológico", afirma Nuno Luz, diretor-geral da FNAC Portugal, citado no comunicado.

O plano da Fnac Portugal passa pela abertura de cinco novas lojas este ano e 12 até 2022.