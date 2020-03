FortifyData 30 dias gratuita para gestão de riscos informáticos

Com meio mundo a trabalhar a partir de casa, a empresa norte-americana, que chegou a Portugal há um ano, vai oferecer às empresas o uso gratuito de 30 dias da sua plataforma de gestão de riscos de segurança informática.

Face à disseminação galopante da covid-19, milhões de trabalhadores de todo o mundo tiveram de mudar rapidamente de paradigma, passando da presença física para a digital, para conter a expansão da pandemia, com muitos departamentos de informática, TI e risco a tentarem adaptar os seus sistemas para facilitar os recursos remotos de trabalho mantendo as obrigações de segurança nos processos.

Para ajudar as empresas e organizações de qualquer dimensão a proteger-se do aumento exponencial de riscos que mudança abruta para o sistema de "home office" acarreta, devido à pandemia de covid-19, a empresa norte-americana FortifyData, presente em Portugal desde fevereiro do ano passado,vai oferecer às empresas o uso gratuito de 30 dias da sua plataforma de gestão de riscos de segurança informática.

"Durante esse período sem precedentes, é nosso dever ajudar as organizações a manter uma postura de segurança informática de baixo risco. Muitos não estão adequadamente configurados para atender uma força de trabalho remota em números tão grandes ou tão rapidamente quanto agora é necessário", regista Bob Morrell, CEO da FortifyData.

"É fundamental que façamos o que pudermos como empresa para oferecer assistência, especialmente quando existem tantos ciber criminosos explorando esta situação de calamidade", alerta o mesmo gestor, em comunicado.

A plataforma de gestão de risco da FortifyData "fornece detalhes e ações necessárias para ameaças, vulnerabilidades e níveis de risco específicos de sistemas e aplicativos, e também garante a gestão efetiva desse risco através de uma quantificação dos riscos informáticos que permite priorizar os recursos financeiros (sempre limitados) que os departamentos de TI / Segurança normalmente têm", explica a empresa.





Os interessados em aprender mais sobre a plataforma de gestão de riscos cibernéticos FortifyData poderão assistir a uma conferência online, com a duração prevista de 30 minutos, que está marcada para as 17 horas da próxima sexta-feira, 27 de março.