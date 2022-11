Ged Ventures Portugal investe 1,5 milhões de euros em startup da Covilhã de videovigilância

A DeepNeuronic captou um investimento de 1,5 milhões de euros da Ged Ventures Portugal, informou a startup portuguesa em comunicado. O investimento suceder ao financiamento de 535 mil euros de um projeto nacional PT2020 e o investimento de 75 mil euros do "business angel" Sergio Giacoletto, ex-vice presidente executivo da Oracle.

Após um ano de desenvolvimento e validação de uma solução ligada à automação da videovigilância, o objetivo é agora ir além fronteiras. "O investimento da GED Ventures Portugal representa uma parceria estratégica, uma vez que permitirá consolidar a nossa tecnologia, nomeadamente na continuação do trabalho de investigação e desenvolvimento, permitindo alcançar o mercado internacional", considera a empresa sediada na Covilhã.

A DeepNeuronic foi fundada em 2021 por Vasco Lopes e Bruno Degardin, engenheiros informáticos especializados em inteligência artificial e foca-se na facilitação do processo de supervisão de câmaras de vigilância com deteção automática, em tempo real, de situações anormais e perigosas, recorrendo à inteligência artificial e visão computacional que se interliga com as infraestruturas existentes.

A startup garante que o sistema permite detetar mais de 20 cenários perigosos, como acidentes rodoviários, incêndios, objetos abandonados, agressões, tiroteios, assaltos, quedas, entre outros, com a possibilidade de incluir novas situações. "Além de alertas visuais e sonoros imediatos, o utilizador tem, ainda, acesso ao histórico de acontecimentos com fácil visualização e filtração", acrescenta a nota de imprensa.