Gigante espanhola escolhe Gaia para abrir “hub” multilingue com mais de 100 pessoas

O sector dos "contact centers" continua a crescer de forma estonteante em Portugal, onde em 2021 empregava já 104 mil pessoas e registava um volume de negócios de três mil milhões de euros.

No crescimento que se regista nos últimos anos, destaque para a componente do "nearshoring", com mais de metade dos "contact centers" a trabalhar para outros países, atendendo clientes em dezenas de línguas e absorvendo 54 mil profissionais e 1,5 mil milhões de euros de faturação.

A espanhola Emergia é a mais recente multinacional do setor a aterrar em Portugal, tendo escolhido Gaia para instalar o seu primeiro "contact centre" no nosso país.

Depois de, já este ano, ter aberto mais dois centros de atendimento em Espanha e na Colômbia – nas cidades de Barcelona e Malambo, respetivamente -, a Emergia instalou em Gaia o seu 15.º "contact center".

Instalado no terceiro andar do complexo gaiense de escritórios Lake Towers, num espaço com 450 metros quadrados, o "contact center" português da Emergia pretende "tornar-se um ‘hub’ multilingue com mais de 100 profissionais presenciais".

Em comunicado, Loly Marín, CEO da Emergia, afirma que se trata de uma "localização privilegiada para aceder a mercados relevantes e, sobretudo, por ser uma ponte para mercados de língua portuguesa, com 260 milhões de pessoas".

Com actividade em Espanha, Colômbia e, agora, Portugal, a Emergia emprega mais de 7.600 pessoas e garante ter mais de uma centena de clientes nos setores da saúde, finanças, energia e telecomunicações, entre outros.