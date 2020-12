Gigante tecnológico do Porto faz cisão para se tornar mais apetecível

Fundada em 2005, no Porto, onde ainda hoje mantém a sua sede, começou a desenvolver soluções de software para o setor da banca com apenas duas dezenas de pessoas. Sempre sob a liderança de Renato Oliveira, a ITSector conta atualmente com 560 trabalhadores, dos quais 128 foram contratados neste pandémico 2020. “E até ao final do ano estimamos preencher mais 10 vagas”, adiantou fonte oficial da empresa ao Negócios.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...