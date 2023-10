Gigantes da Internet denunciam ataque de negação de serviço de dimensão "nunca vista"

O ataque que sobrecarrega os servidores com tráfego falso, fazendo com que as páginas deixem de funcionar, tem uma escala inédita.



Google, Amazon e Cloudflare dizem estar a ser alvo do maior ataque de negação de serviço, o chamado DoS Attack, alertando que este tem uma dimensão "nunca antes vista" e recorre a uma nova técnica que, avisam, pode causar perturbação em larga escala, avança a Reuters.



A Google diz que os seus serviços de "cloud" travaram uma avalanche de tráfego ilícito, sete vezes superior ao do último maior ataque, no ano passado.



Para a Cloudflare o ataque foi "três vezes maior que o anterior ataque que observámos", considerando ter uma dimensão "nunca antes vista", e a Amazon descreveu-o como "um novo tipo de evento de negação de serviço distribuído (DDoS)".



As três empresas dizem que o ataque começou no final de agosto - a Google aponta que ainda está a decorrer.



Um ataque de negação de serviço tem habitualmente como alvos os servidores web e tenta tornar indisponíveis as páginas de internet hospedadas na rede. Estes ataques sobrecarregam o sistema - não o invadem -, simulando um enorme volume de pedidos de informação, o que faz com o que o tráfego real não flua.



A Reuters cita uma publicação em que a Google explica que em dois minutos este ataque "gerou mais pedidos que o número total de artigos visualizados pela Wikipedia durante todo o mês de setembro de 2023".



