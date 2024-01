Google avança com centenas de despedimentos

confirmada por fonte oficial da empresa ao



A Google está a levar a cabo centenas de despedimentos. A informação, inicialmente avançada por diferentes meios de comunicação, foiao The New York Times (NYT).





Leia Também Dona da Google vai despedir 12 mil trabalhadores Os cortes incidem sobre as áreas de assistência digital, "hardware" e engenharia, numa altura em que a companhia tenta reduzir custos. A equipa responsável pelos relógios Fitbit, empresa que a Google adquiriu um 2021 por 2,1 mil milhões de dólares, será uma das visadas.

A tecnológica já se tinha comprometido com os investidores a escrutinar as operações, com o objetivo de reduzir as despesas para conseguir alocar os recursos a outras prioridades. Isto numa altura em que a corrida na inteligência artificial está a mexer com o setor.





"Tivemos de tomar algumas decisões difíceis e lamentamos informar que a tua posição foi eliminada", referiu a empresa numa mensagem enviada aos trabalhadores em causa e à qual o NYT teve acesso.









A companhia continua, assim, a emagrecer o número de trabalhadores, depois de no início de 2023 ter anunciado o despedimento de 12 mil trabalhadores a nível global.

O Negócios questionou a Google sobre se estes cortes afetam o mercado português, mas não obteve resposta.





"Como dissemos, estamos a investir de forma responsável nas maiores prioridades da nossa empresa e nas oportunidades significativas que temos pela frente. Para nos posicionarmos melhor para estas oportunidades, ao longo do segundo semestre de 2023, várias das nossas equipas fizeram mudanças para se tornarem mais eficientes, trabalharem melhor e para alinharem os recursos com as suas maiores prioridades de produto. Algumas equipas continuam a fazer estes tipos de mudanças organizacionais, que incluem algumas eliminações de funções em todo o mundo", afirmou um porta-voz da empresa.