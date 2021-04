Google escolhe CEiiA para aplicar o português AYR nos quatro cantos do mundo

O Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), que tem mais de três centenas de engenheiros, no seu centro de excelência situado em Matosinhos, a projetar, implementar e operar produtos e sistemas de última geração para as indústrias de mobilidade, automóvel, mar e aeroespacial, viu agora a Google reconhecer a excelência do AYR, o seu mais disruptivo projeto para ganhar o maior desafio da mobilidade - a descarbonização.

O CEiiA foi selecionado pela gigante tecnológica norte-americana para integrar o seu programa "Impact Challenge on Climate", com a plataforma de sustentabilidade AYR, baseada em "blockchain", e que recompensa comportamentos neutros em carbono na mobilidade.

"Recebemos uma quantidade impressionante de inscrições para o nosso programa Impact Challenge on Climate Google.org, e nós e o júri de peritos ficamos convencidos com o conceito inovador do AYR, onde cidadãos, comunidades e empresas são recompensados por comportamentos de mobilidade sustentável", começa por enfatizar Rowan Barnett, o responsável da Google.org para as regiões da EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e APAC (Ásia -Pacífico), em comunicado enviado pelo CEiiA às redações, esta terça-feira, 13 de abril.

"Isto estabelece a primeira pedra para a implementação de mercados locais voluntários de carbono. Estamos muito entusiasmados por apoiar o CEiiA para continuar a desenvolver a plataforma AYR e estamos entusiasmados para trabalhar com esta equipa", remata o mesmo responsável pelo braço filantrópico da multinacional americana de tecnologia.

Já o ministro do Ambiente e da Ação Climática, defendendo que "a neutralidade carbónica só será alcançada com o envolvimento dos municípios e dos cidadãos", considera que o projeto AYR, "ao apoiar o desenvolvimento dos Mercados Locais de Carbono, aliando o comportamento dos cidadãos à descarbonização através da tecnologia, é o exemplo das sinergias existentes entre transição verde e digital, e do seu contributo para acelerar a transição para uma sociedade neutra em carbono", sublinha João Pedro Matos Fernandes.





"Esta é uma grande oportunidade para Portugal, e para o CEiiA, uma vez que vem reforçar o nosso contributo ativo para este desafio planetário associado às alterações climáticas. Esta seleção do Desafio de Impacto sobre o Clima do Google.org impulsionará a nossa plataforma AYR e dá-nos a possibilidade de trabalhar em estreita colaboração com vários parceiros em todo o mundo", realça, por sua vez, José Rui Felizardo, CEO da CEiiA.

O centro de engenharia português "e outras 10 entidades internacionais vão trabalhar com a equipa do Impact Challenge on Climate da Google nos próximos três meses e os próximos dois anos serão dedicados à escalabilidade do AYR em cidades de todo o mundo", sinaliza o CEiiA.

O AYR é uma plataforma de sustentabilidade que recompensa as pessoas e comunidades por não emitirem CO2 - em vez de as fazer pagar pelas suas emissões – possibilitando a criação de mercados locais voluntários de carbono nos quais os créditos digitais verdes circulam como "tokens verdes".

"Os utilizadores podem trocar esses créditos por outros serviços e as empresas podem compensar localmente a sua pegada de carbono, contribuindo para a acelerar a transição global para cidades neutras em carbono", explica o CEiiA.

O Impact Challenge on Climate da Google é um programa que financia ideias disruptivas que usem tecnologias para acelerar um futuro mais verde e resiliente, com as organizações selecionadas, como foi agora o CEiiA, a receberem financiamento e suporte da multinacional norte-americana para ajudar a dar vida às suas ideias.