Google pondera retirar o serviço de notícias da Europa por causa dos novos direitos de autor

A Europa está a implementar uma nova lei de direitos de autor para incluir as plataformas digitais. O que poderá fazer com que empresas como a Google ou o Facebook tenham de pagar pelos direitos de autor. Esta perspetiva está a fazer com que a Alphabet, dona do Google, pondere se mantém o serviço de notícias ou se o retira da Europa, de acordo com a Bloomberg, que cita um responsável pela empresa.

O cenário de as plataformas terem de pagar direitos de autor está a levar a que a Google admita assim retirar o serviço da Europa como resposta à nova legislação, explica Jennifer Bernal, gestora da Google na Europa, Médio Oriente e África. A empresa tem várias opções em cima da mesa, de acordo com a mesma fonte, e vai primeiro analisar o texto final da legislação antes de tomar decisões, acrescentou. A Google explica ainda que não faz dinheiro com este serviço, pelo que retirar a plataforma de notícias da Europa não teria impacto financeiro. Ainda assim, a empresa garante que não o fará de ânimo leve. A Bloomberg realça que apesar de não fazer dinheiro diretamente com o Google News, a verdade é que os utilizadores passam muitas vezes deste serviço para o motor de busca geral, um serviço com o qual a empresa faz muitas das suas receitas. A União Europeia tem planeado apresentar a legislação completa esta semana, ainda que esteja a haver alguma divisão entre os Estados-membros sobre este assunto.