Google recusou 73% dos pedidos de direito ao esquecimento em Portugal

A Google não aceitou 73% dos pedidos de direito ao esquecimento que analisou nos últimos oito anos em Portugal, num total de 21 065 links, revela o Jornal de Notícias , com base no relatório de transparência da empresa.A multinacional americana acabou por só aceitar remover 7927 links da sua plataforma, ou seja, 27% dos pedidos já avaliados.Há, neste momento, ainda outros 7316 que aguardam uma decisão da empresa.No total, estão em causa 9.714 pedidos de direito ao esquecimento, com o objetivo de remover 36.308 endereços da plataforma.