Governo dá 77 milhões da bazuca para inteligência artificial

O Governo português atribuiu 76,7 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a projetos de inteligência artificial (IA). Em causa, está o consórcio Accelerate.ai, liderado pela Defined.ai, que recebeu 25,4 milhões de euros, e o projeto “Center for Responsible AI”, da Unbabel, ao qual foram atribuídos 51,3 milhões. No total, as duas propostas apresentaram um investimento total superior a 100

...