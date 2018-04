Governo francês desenvolve rival da WhatsApp e Telegram

Bruno Simão/Negócios

O governo francês está a desenvolver um novo serviço de mensagens encriptadas, similar ao WhatsApp e Telegram, que deverá ser de uso obrigatório por todos os membros do Executivo já no Verão, indicou esta segunda-feira uma porta-voz do Ministério Digital gaulês.

A medida surge por receios de que entidades estrangeiras possam espiar as conversas privadas entre os membros do governo. Quer o WhatsApp quer o Telegram estão baseados em França, o que aumenta o risco de violação de dados nos servidores localizados fora do país.

Cerca de 20 membros do governo e altos cargos da administração pública estão a testar a nova app que foi criada por uma empresa contratada pelo Estado.

"Precisamos de encontrar uma forma de ter um serviço de mensagens encriptadas cuja encriptação não seja feita nos EUA ou Rússia", referiu a porta-voz. "Pensando nas potenciais falhas que podem acontecer, como vimos no Facebook, entendemos agir", acrescentou.

O WhatsApp foi comprado em 2014 pelo Facebook, que tem estado sob fogo devido ao acesso indevido a dados dos utilizadores da maior rede social do mundo por parte da consultora política Cambridge Analytica.

A nova app francesa poderá eventualmente ser disponibilizada ao público em geral, admitiu a porta-voz.

O presidente francês, Emmanuel Macron, bem como o seu círculo mais próximo usa frequentemente o Telegram, criado por um empresário russo. Moscovo começou a bloquear o acesso ao Telegram após a empresa ter recusado cumprir uma ordem que dava acesso às mensagens dos utilizadores por parte dos serviços de segurança russos.