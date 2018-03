Telegram levanta 1,7 mil milhões na maior ICO de sempre

A Telegram, a aplicação de mensagens encriptadas que quer criar a sua própria criptomoeda, levantou 1,7 mil milhões de dólares naquela que é já a maior oferta inicial de moeda (ICO) de sempre.

De acordo com a Bloomberg, a Telegram levantou 850 milhões de dólares em Março, que se juntam aos 850 milhões já angariados em Fevereiro e pode vir a realizar "uma ou mais ofertas adicionais", segundo avançou a empresa que está registada nas Ilhas Virgens britânicas num comunicado ao regulador norte-americano.

A empresa, fundada pelo russo Pavel Durov, quer usar os 1,7 mil milhões de dólares levantados na ICO para desenvolver a sua própria blockchain, a Telegram Open Network, que inclui a criptomoeda Gram.

O objectivo da Telegram é garantir velocidades de transacção mais rápidas do que as da bitcoin e ethereum, e tentar competir com a Visa e a Mastercard nos pagamentos.





O interesse na ICO da Telegram ajudou a empresa a ultrapassar recentemente os 200 milhões de utilizadores mensais activos, "com mais de 700 mil novos utilizadores a registarem-se todos os dias".