Grandes tecnológicas americanas tencionam transferir produção da China

A fabricante de computadores HP e a Dell Technologies estão a ponderar realocar até 30% da produção dos seus computadores portáteis para fora da China, noticia o Nikkei, citado pela Reuters.

A publicação chinesa adianta que há outras empresas a avaliarem a transferência de uma parte substancial da produção que atualmente está a ser feita no mercado chinês. É o caso da Microsoft, da Alphabet, da Amazon, da Sony e da Nintendo.

Em meados de junho foi noticia que a Apple está a pensar deslocar entre 15 a 30% da produção que está alocada na China para fora daquele país.

Estas medidas surgem num contexto de guerra comercial entre os EUA e a China. E ainda que no último fim de semana tenham sido decretadas tréguas – suspendendo a aplicação de novas tarifas sobre importações – as empresas deverão continuar a avaliar soluções que minimizem os custos futuros de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Especialmente no que se refere ao setor tecnológico dos EUA, que tem uma dependência elevada da China.