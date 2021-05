JP Sá Couto ganha contrato de 10 milhões com computadores para a Argentina

A JP Sá Couto venceu um concurso público internacional para fornecer 47.300 computadores portáteis a estudantes que frequentam escolas de Buenos Aires, capital da Argentina, num prazo máximo de cinco meses.

O contrato vale cerca de 12 milhões de dólares (9,8 milhões de euros) para a empresa de Matosinhos, referente ao maior lote do concurso lançado pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS na sigla inglesa), um organismo operacional da ONU para as compras e gestão de contratos.

O grupo português destaca que a entrega destes dispositivos Classmate PC a mais de 47 mil alunos argentinos, englobada no projeto de assistência ao plano de escola digital da ONU, "reafirma a sua posição pioneira e de liderança internacional em projetos tecnológicos de larga escala para a educação".

Presente em mais de 70 países e com mais de 20 projetos educativos de grande escala implementados, a jp.ik já chegou a mais de 16 milhões de alunos e 300 mil professores em todo o mundo, segundo dados partilhados numa nota enviada às redações esta segunda-feira, 24 de maio.

A JP Sá Couto, que ficou conhecida pelo desenvolvimento do mini computador Magalhães, tem atualmente duas unidade de negócios: a jp.ik. e também a jp.di. É a maior empresa do negócio liderado por João Paulo Sá Couto, empregando 165 de um total de 250 pessoas que integram o grupo nortenho.

"Como em todo o mundo, a pandemia da covid-19 teve um impacto negativo na economia argentina e salientou as desigualdades no acesso à tecnologia no ensino do país. Com vários jovens sem acesso a equipamentos que possibilitem o ensino à distância e cortes orçamentais que penalizam estes apoios sociais, os equipamentos da jp.ik e o investimento da UNOPS permitirão impulsionar uma transição digital mais justa para estes milhares de alunos", conclui a empresa.