Hackers roubam 780 gigas de informação à Eletronic Arts

Vice.

Outros órgãos de comunicação, como a publicação espanhola da especialidade Vandal, dão conta de alguns dos trabalhos roubados. Entre eles estão o código base do jogo FIFA21 e dos seus servidores online, e o código do Frostbyte - o motor utilizado na maioria das produções do estúdio.Ao todo, os hackers terão tido acesso a 780 gigabites de informação confidencial.Pouco mais se sabe sobre o ciberataque que sofreu a produtora de jogos icónicos como a saga Sims ou Battlefield, e a própria EA recusou comentários aos órgãos de comunicação social mas, através de um breve comunicado, garante que os dados pessoais dos seus utilizadores não foram comprometidos.A Vandal adianta ainda que os hackers terão colocado os códigos à venda, mas que só entrarão em diálogo com "membros sérios e reputados" da empresa.