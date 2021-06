Electronic Arts vai comprar estúdio de jogos Playdemic por 1,4 mil milhões de dólares

Leia Também Hackers roubam 780 gigas de informação à Eletronic Arts

A Electronic Arts (EA), mais conhecida por franquias de videojogos de sucesso como "FIFA", "Need for Speed" ou "Sims", anunciou que vai comprar a Playdemic, um estúdio de jogos mobile, responsável pelo título "Golf Clash". Este título é um dos mais populares criados pelo estúdio, estando disponível para Android, iOS ou também na plataforma do Facebook. A EA vai dar 1,4 mil milhões de dólares em ‘cash’ pelo , estúdio, cerca de 1,17 mil milhões de euros à conversão atual, com o principal objetivo de fortalecer a área de jogos mobile da companhia.A EA vai comprar o estúdio, fundado em 2010, à Warner Bros Games, a divisão dedicada a jogos da WarnerMedia. Os conteúdos da WarnerMedia, pertencente à AT&T, vão ser fundidos com os conteúdos da Discovery, dando origem a um novo gigante do entretenimento. O negócio, anunciado em maio, envolve a fusão de conteúdos que a AT&T detém através da WarnerMedia, na área da ficção e informação, "casando" com os conteúdos da Discovery, que controla canais como a HGTV, Food Network, TLC ou Animal Planet.Em comunicado, o presidente da Warner Bros Grames, David Haddad, indica que a empresa "apreciou trabalhar com a talentosa equipa da Playdemic à medida que foram fazendo crescer o "Golf Clash" além de todas as expectativas, transformando-o num jogo mobile de tremenda longevidade". "Ao mesmo tempo em que temos o maior respeito pela equipa da Playdemic, a nossa decisão faz parte da nossa estratégia geral para construir jogos baseados nas franquias da Warner Bros.""A Playdemic é uma equipa de verdadeiros inovadores e estamos entusiasmados por integrá-los na família Electronic Arts", diz Andrew Wilson, CEO da EA. A empresa refere que esta aquisição, que inclui a equipa da Playdemic e também a propriedade intelectual da empresa, marca o próximo passo "na estratégia para expandir o portefólio de jogos desportivos e acelerar o crescimento no segmento mobile para alcançar mais jogadores em todo o mundo, com grandes jogos e conteúdos".A EA detalha que a aquisição permitirá à EA expandir o portefólio de jogos para dispositivos móveis para "mais de 15 serviços em tempo real em diversos géneros em crescimento, incluindo lifestyle, jogos casuais, desporto e ‘mid-core’ games". Este último tipo de jogo habitualmente combina as características dos jogos casuais (as ações repetitivas, por exemplo) com outros aspetos mais característicos de videojogos 'hardcore', como experiência multi-jogador até 'side quests', com o objetivo de simplificar e tornar um jogo mais abrangente para diversos tipos de público."Ingressar na EA, uma das empresas de jogos de maior sucesso a nível global, é um passo importante no nosso percurso e estamos entusiasmados por continuar a desenvolver tanto o "Golf Clash" como novos títulos já como parte da família EA", afirma Paul Gouge, CEO da Playdemic.Esta operação ainda terá de ser sujeita a aprovação regulatória, especifica o comunicado da EA.O jogo "Golf Clash" já foi descarregado mais de 80 milhões de vezes.