"Hub" tecnológico da Daimler Trucks paga bónus de 1.200 euros aos trabalhadores

A tb.lx, empresa de software, conectividade e experiência do cliente da Daimler Trucks, vai pagar 1.200 euros de bónus aos trabalhadores, incluindo estagiários, em novembro.Em comunicado, a empresa explica que o objetivo é "atenuar os impactos negativos da subida da inflação, as taxas de juro e a crise de energia que é sentida por toda a Europa"."Os últimos meses foram desafiadores, a crise energética e a inflação vão mudar o nosso custo de vida. Desta forma a tb.lx quer apoiar os seus colaboradores durante estes tempos, não só através deste bónus, mas também através de todos os mecanismos de apoio que já criámos internamente", disse o CEO Christian Lessing.Mais recentemente a tb.lx implementou também um pacote dedicado à saúde dos trabalhadores através do qual podem usufruir de consultas de psicologia, fisioterapia e sessões com um "coach". Ao mesmo tempo, colocaram em prática uma medida de 36 horas de trabalho semanal.