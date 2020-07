Incidentes de cibersegurança duplicam no primeiro semestre

O número de incidentes registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) aumentou 101% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 689, de acordo com o boletim do Observatório de Cibersegurança hoje divulgado."Ao longo do primeiro semestre de 2020, registou-se um aumento significativo no número de incidentes entre os meses de fevereiro e abril, ocorrendo depois uma diminuição constante entre os meses de abril e junho", refere o Observatório de Cibersegurança de julho."O aumento coincide com o momento de confinamento devido à pandemia de covid-19", sendo que, "comparando com o período homólogo de 2019, o primeiro semestre de 2020 regista um aumento de 101% no número de incidentes", lê-se no documento.Em março tinham sido registados 138 incidentes (um aumento homólogo de 176%), em abril o número atingiu 150, o qual baixou para 138 incidentes em maio. No mês passado, foram registados 106 incidentes.De acordo com o documento, "34% é a tendência de crescimento no número de incidentes registados pelo CERT.PT [serviço do CNCS que coordena a resposta a incidentes] no segundo trimestre, relativamente ao primeiro trimestre deste ano, de 295 para 394".Já face ao segundo trimestre de 2019, "com um registo de 176 incidentes, verifica-se um crescimento de 124%", refere.No segundo trimestre foram registados 160 incidentes de 'phishing' [ataque informático que visa 'pescar' dados sensíveis de um utilizador], sendo o tipo de incidente mais frequente, seguido do sistema infetado por 'malware' (68 incidentes) e do acesso não autorizado (41 incidentes).Mais de um terço (37%) dos incidentes de 'phishing' registados pelo CERT.PT no segundo trimestre deste ano "afetaram o setor bancário".