Intel e Alemanha chegam a acordo: 10 mil milhões em apoio estatal em troca de mais investimento

Esta fábrica é fundamental para os planos da Alemanha e da União Europeia de fortalecerem a capacidade de produção do Velho Continente nesta área.

O governo alemão e a norte-americana Intel chegaram a acordo quanto a um aumento de subsídios para a construção deNo total, confirmaram fontes conhecedoras do processo, o valor em subsídios rondará os 10 mil milhões de euros, acima dosA norte-americana frisou há vários meses a necessidade de um aumento do apoio estatal, justificando oNo total, serão duas as fábricas de produção de chips da Intel na Alemanha, sendo que a previsão é de que a primeira entre em produção em quatro a cinco anos após a aprovação da Comissão Europeia."O acordo de hoje é um passo importante para a Alemanha, enquanto local de produção de alta tecnologia - e para a nossa resiliência", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz, sublinhando que se trata "do maior investimento estrangeiro direto" de sempre.