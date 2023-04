Alemanha aumenta pressão: mais apoio estatal à Intel só com reforço de investimento

semicondutores

componentes eletrónicos

Saxónia-Anhalt, em declarações ao Financial Times. "Precisamos que a Intel nos encontre a meio caminho", disse fonte oficial do governo alemão.

Esta fábrica tem assim especial relevância nos planos da Alemanha e da União Europeia para fortalecer a capacidade de produção do Velho Continente nesta área para reduzir a dependência de outras regiões.