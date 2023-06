Intel instala nova fábrica de "chips" em Israel

A fabricante de "chips" Intel vai investir 25 mil milhões de dólares numa nova fábrica em Israel, revelou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu este domingo. Segundo Netanyahu, trata-se do maior investimento internacional de todos os tempos naquele país.



Numa mensagem gravada pelo gabinete do chefe do executivo israelita, Netanyau sublinha que o acordo com a Intel traduz "uma tremenda conquista para a economista israelita" e que o montante a ele associado representa "o maior investimento internacional feito por uma empresa estrangeira em Israel".

A fábrica em Kiryat Gat deverá ser inaugurada em 2027, operar pelo menos até 2035 e empregar vários milhares de pessoas, de acordo com informação do Ministério das Finanças de Israel citadas pela Reuters. Sob o acordo, a Intel pagará uma taxa de imposto de 7,5%, acima dos atuais 5%, acrescentou o ministério.



Nas cinco décadas de operações da Intel em Israel, a fabricante norte-americana de "chips" tornou-se no maior empregador privado no país, no maior exportador e a referência para a indústria local de eletrónica e tecnologia de informação.





Em 2017, a Intel comprou a empresa Mobileye Group, sedeada em Israel e que desenvolve sistemas avançados de condução assistida, por 15 mil milhões de euros. E, no ano passado, abriu o seu capital ao mercado.