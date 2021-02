Irmãos bilionários do setor imobiliário ganham 5.000% com aposta tech

Ian e Richard Livingstone montaram um negócio imobiliário multibilionário que abrange cinemas em Londres, hotéis na Flórida e resorts nas caraíbas. Embora a pandemia tenha pressionado os ativos imobiliários dos irmãos, a fortuna da dupla continuou a subir graças a uma aposta de longo prazo no jogo online.

Os irmãos investiram na Evolution Gaming Group AG cedo o suficiente, o que levou a empresa fundada há 15 anos a identificar um deles - Richard - como fundador da companhia. As ações da empresa de Estocolmo, uma das maiores plataformas de casino online do mundo, valorizaram mais de 200% desde o início de 2020, impulsionadas pelas restrições relacionadas com a Covid, que aceleraram o crescimento das apostas online.

Com isso, os ganhos dos irmãos com a Evolution Gaming somam cerca de 3 mil milhões de dólares, o que eleva sua fortuna para 7,2 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Ian e Richard Livingstone obtiveram retornos de pelo menos 5.000% com a empresa, que licencia software para empresas de apostas e está a expandir a sua presença nos EUA, já que mais estados legalizaram as apostas online.

"Os irmãos Livingstone sempre foram conhecidos como operadores astutos no setor imobiliário, mas a sua disposição de diversificar provou ser igualmente lucrativa", disse Bobby Console-Verma, fundador da 1fs Wealth, uma fintech com sede em Londres que trabalha com family offices e bancos privados. "A pandemia fez com que muitos indivíduos ricos percebessem que precisam de identificar os riscos de concentração do portfólio."

Filhos de um dentista, Ian, de 58 anos, e Richard, de 56, começaram a construir a sua empresa imobiliária - a London & Regional Properties - durante a década de 1990, adquirindo ativos com problemas no Reino Unido após a queda dos preços.

Ian, que estudou optometria na faculdade, abriu uma ótica em Londres na mesma época e depois vendeu-a à Luxottica, de Leonardo Del Vecchio.

Um representante da London & Regional não respondeu a pedidos de comentário. A Evolution Gaming não quis comentar.

"Ele não herdou o sucesso, conquistou-o", disse Natalie, a mulher de Ian, ao Jewish Chronicle em 2016.

Tal como os Livingstones, muitos bilionários mundiais diversificaram o seu portofolio com a aposta em ativos tecnológicos para proteger a sua fortuna. Li Ka-shing, o homem mais rico de Hong Kong que fez fortuna na indústria e imobiliário, é um dos investidores da Zoom Video. O bilionário egípcio Mohamed Mansour colocou dinheiro da família – conhecida por exportar algodão desde 1952 – em empresas tecnológicas como a Airbnb e Twitter.

"Tens de estar no setor certo", disse Mansour numa entrevista recente. "Tens de tomar decisões inteligentes sobre as boas e grandes empresas que vão resistir a uma queda ou instabilidade".

Fonte de liquidez

Os Livingstones angariaram mais de 700 milhões de libras em dividendos através da London & Regional, de acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg. Ainda assim, os efeitos da pandemia devem tornar os irmãos relutantes em extrair dinheiro da atividade do negócio de imobiliário no último ano.

A filial britânica da companhia alertou o mercado sobre incertezas materiais relacionadas com a crise, sendo que a firma tem vários hotéis em Londres e Nova Iorque encerrados.

A Evolution Gaming tem sido uma importante fonte de liquidez para os Livingstones durante a pandemia. Richard vendeu ações da empresa no ano passado encaixando mais de 500 milhões de dólares. A London & Regional é apontada como interessada na aquisição de hotéis em Austin e Dallas por 150 milhões de dólares, de modo a consolidar a sua presença nos EUA.

Em novembro, a Evolution Gaming assinou um acordo para uma parceria com a Caesars Entertainment Inc. no jogo online na Pennsylvania e New Jersey, em linha com outros acordos já efetuados com outros operadores noutras cidades.

O jogo online nos EUA deverá crescer a um ritmo anual de 15% até 2025 de acordo com a ResearchAndMarkets.com, o que dá à Evolution fortes perspetivas de crescimento no pós-pandemia.

"O mercado do jogo está a migrar para o online e eles têm um dos melhores produtos para isso", diz Martin Arnell, analista da DNB Markets, que recomenda a compra das ações. "Dentro da indústria global do jogo, este é o nicho para estar nesta altura".