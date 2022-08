Itália perto de fechar investimento de 5 mil milhões com a Intel

Itália está perto de fechar um acordo com a Intel no valor de 5 mil milhões de dólares (4,92 mil milhões de euros). Como objetivo final está a construção de uma fábrica de montagem de chips no país, indica a Reuters, citando fontes conhecedoras do assunto.

O investimento da Intel em Itália é parte de um plano da empresa de chips norte-americana que pretende investir cerca de 88 mil milhões de dólares (86,5 mil milhões de euros) em fábricas na Europa. O anúncio oficial desta nova infraestrutura vai ser feito no final de agosto, antes das eleições legislativas no país, marcadas para 25 de setembro.

De acordo com a Reuters, o Estado italiano deve entrar com 40% do investimento total.

A meio de março deste ano a empresa já tinha anunciado um mega complexo de produção de chips na Alemanha, naqueles que foram os primeiros detalhes do plano de expansão europeu. A fábrica em Madgeburg vai criar sete mil empregos de construção e três mil permanentes, num investimento que vai totalizar os 17 mil milhões de euros. Ainda assim, a infraestrutura só vai estar operacional a partir de 2027.

Este plano é uma das últimas tentativas de um grande fabricante de chips de aumentar a produção, numa altura em que aumenta drasticamente a procura por esta tecnologia. Uma das empresas mais prejudicadas foi a Volkswagen que revelou que tinha vendido menos dois milhões de carros devido a este problema.

A par destes desenvolvimentos a Comissão Europeia lançou o "chips act", cujo objetivo é financiar os fabricantes, estando disponíveis 15 mil milhões de euros até 2030. Esta nova proposta soma-se ao investimento comunitário já aprovado nos planos NextGenerationEU, Horizon Europe no valor de 30 mil milhões de euros.