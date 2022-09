Governo em fim de ciclo de Draghi fecha localização de nova fábrica da Intel em Itália

O governo de Mario Draghi, em fim de ciclo devido às eleições legislativas no país, já fechou com a Intel a localização da nova fábrica de chips da empresa naquele país europeu. A informação é avançada pela agência Reuters.





Draghi e a Intel terão escolhido a cidade de Vigasio, na região nordeste de Veneto, como localização preferencial para as instalações da multinacional, de acordo com duas fontes conhecedoras do processo citadas pela agência.



Segundo a Reuters, as duas fontes não identificadas adiantaram que as duas partes assinaram um acordo abrangente no início deste mês, mas acertaram que nenhum anúncio público seria feito antes do resultado das eleições gerais deste domingo.





O investimento da Intel em Itália faz parte de um plano mais amplo anunciado em março pela fabricante de chips norte-americana. A empresa pretende investir até 80 mil milhões de euros, na próxima década, em infraestruturas em toda a Europa.





A fábrica de semincondutores em Itália terá um investimento inicial de 4,5 mil milhões de euros e permitirá criar 1.500 empregos diretos. Além disso, as estimativas da empresa e do governo italiano é de que possam ser gerados 3.500 postos de emprego adicionais, entre fornecedores e parceiros. A laboração deverá iniciar-se em 2025.





Os planos preveem que aquela unidade da Intel seja de embalagem e montagem de semicondutores desenvolvidos a partir de uma tecnologia avançada que a marca está a desenvolver.