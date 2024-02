José Neves demite-se da Farfetch. Empresa prepara despedimentos

A informação foi avançada pelo Observador e a revista WWD e entretanto confirmada pelo Negócios, que sabe que o gestor deixa também o cargo de "chairman".A mensagem terá sido comunicada aos trabalhadores através de um email, em que é indicado que a liderança da empresa será assumida por Bom Kim, CEO da Coupang, adianta a WWD. José Neves irá manter-se como consultor.A saída do empreendedor português coincide com a de outros gestores, como Elizabeth Von Der Goltz, responsável de moda, e Kelly Kowal, responsável pela plataforma de soluções."Depois de avaliadas as principais prioridades e recursos em todo o negócio, tomamos a difícil, mas necessária, decisão de reduzir globalmente o número de trabalhadores e funções redundantes. Esta decisão permite sustentar o futuro do negócio e como resultado permite que a Farfetch opere numa posição reforçada e focada naquilo que faz melhor: fornecer experiências excepcionais para as marcas, boutique e clientes", refere um comunicado da Farfetch a que o Negócios teve acesso.A empresa salienta, contudo, que "Portugal continua a ser uma base importante para a Farfetch".Já os trabalhadores no Reino Unido e outras geografias saberão o seu futuro a partir de segunda-feira.O acordo para a venda da totalidade dos ativos e negócio da Farfetch à sul-coreana Coupang foi anunciado a 18 de dezembro, após várias semanas de dúvidas sobre o futuro da empresa liderada por José Neves, mas ficou concluído no final de janeiro.Notícia atualizada às 16h48