KuantoKusta faz bricolage com “ferramenta” de 100 mil euros

A bricolage é a mais recente área de negócio do KuantoKusta (KK), com a qual o comparador de custos para o mercado português criado pelos irmãos Pimenta espera alcançar dois milhões de novos acessos e realizar mais de 700 mil transações até ao final deste ano, rendendo um acréscimo de 400 mil euros na faturação e o dobro em 2022.

A empresa tecnológica anunciou esta quarta-feira, 14 de abril, ter feito um investimento de 100 mil euros – aplicado sobretudo na contratação de novos colaboradores, em marketing e em conteúdos – para se posicionar neste novo segmento, aproveitando o crescimento das pesquisas por materiais e ferramentas para trabalhos manuais e construção durante a pandemia.

"Foi uma área onde a procura disparou e, por isso, era fundamental assegurar uma presença forte. A principal vantagem para os clientes do KK é a possibilidade de encontrarem, num só sítio, as mais variadas e conhecidas lojas do setor, com a possibilidade de compararem os preços do mesmo produto", resume a gestora de marketing, Sara Sá, citada em comunicado.

Fundada em 2005 pelos três filhos de um casal de emigrantes em França – Paulo, Pedro e David continuam a ser os principais acionistas, somando mais de 60% do capital –, a empresa reviu em alta as metas para 2020 (para 65 milhões de visitas e cinco milhões de euros de faturação) depois da chegada da covid-19, que alavancou o crescimento do comércio eletrónico.

Após quatro anos instalado no centro empresarial criado em 2002 para revitalizar a antiga fábrica de sedas Lionesa, onde a Farfetch mantém a equipa de engenharia e a chinesa Cofco instalou um centro de serviços partilhados, no ano passado, o KK mudou as operações para Vilar do Pinheiro , na fronteira entre os concelhos de Vila do Conde e da Maia, triplicando a área para um total de 900 metros quadrados.