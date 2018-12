El Corte Inglés vai fechar a única Bricor que tem em Portugal

A cadeia espanhola, que tem grandes armazéns em Lisboa e no Porto, vai fechar a 31 de Janeiro a loja de bricolage e decoração da cadeia Bricor, situada em Vila do Conde, junto ao Porto Fashion Outlet (antigo Nassica).

A única loja Bricor em Portugal situa-se em Vila do Conde, junto ao Porto Fashion Outlet (antigo Nassica).

O El Corte Inglés estreou-se na frente internacional em 2001, com a inauguração de um grande armazém em Lisboa, seguindo-se outro, em Vila Nova de Gaia, cinco anos depois, tendo ainda aberto cerca de uma dezena de supermercados da marca Supercor pelo território português.

Há cerca de sete anos, abriu em Vila do Conde, junto ao Porto Fashion Outlet (antigo Nassica), a sua única Bricor fora de Espanha. Com uma área de 12 mil metros quadrados e 130 trabalhadores, apresentava-se então como a maior loja desta cadeia de bricolage e decoração, contando ainda com um parque de estacionamento com cerca de 1.600 lugares.

Esta quinta-feira, 20 de Dezembro, fonte oficial do grupo espanhol confirmou ao Negócios, sem mais explicações, que a Bricor de Vila do Conde vai encerrar no último dia do próximo mês.