Lucro trimestral da dona do Google recua 26,5%. Ações caem no "after-hours"

A Alphabet, casa-mãe do Google, faturou no terceiro trimestre 57,27 mil milhões de dólares, excluindo custos de aquisição de tráfego (TAC), abaixo dos 58,18 mil milhões esperados pelos analistas, anunciou esta terça-feira a gigante tecnológica.Também os lucros trimestrais, que caíram 26,5% em termos homólogos para 13,91 mil milhões de dólares, falharam as estimativas do mercado.As receitas de publicidade do YouTube, que recuaram 1,85%, para 7,07 mil milhões de dólares, ficaram abaixo do consenso dos analistas (7,46 mil milhões), enquanto a faturação com a "cloud" cresceu 37,6%, para 6,87 mil milhões de dólares, acima dos 6,61 mil milhões antecipados pelos analistas.Também o resultado operacional, de 17,14 mil milhões de dólares ficou aquém dos 19,71 mil milhões esperados, tendo a margem operacional falhado igualmente as estimativas: 25% contra os 27,9% previstos.Após serem divulgados os números, as ações da Alphabet caíram 6,2%.