Receita da Alphabet supera expectativas. Casa-mãe da Google vai trocar de CFO

A Alphabet, casa-mãe do Google, faturou no segundo trimestre 62,07 mil milhões de dólares, excluindo custos de aquisição de tráfego (TAC), acima dos 60,27 mil milhões esperados pelos analistas, anunciou esta terça-feira a gigante tecnológica.

A receita foi sobretudo impulsionada pelo negócio da publicidade no motor de busca Google, que conseguiu assim fazer frente à concorrência dos "chatbots" de inteligência artificial.





As receitas de publicidade do YouTube cresceram de 7,34 mil milhões de dólares entre abril e junho do ano passado para 7,67 mil milhões no segundo trimestre do ano, tendo também ficado acima das expectativas dos analistas, que apontavam para os 7,41 mil milhões.

Por sua vez, a faturação com a "Google cloud" subiu 73%, para cerca de 8 mil milhões de dólares, acima dos 7,83 mil milhões antecipados pelos analistas.



Os lucros cresceram 14,75%, em termos homólogos, para 18,38 mil milhões de dólares.





Também o resultado operacional, de 21,84 mil milhões de dólares ficou acima dos 19,96 mil milhões esperados, tendo a margem operacional superado igualmente as estimativas: 29% contra os 27,6% previstos.



Além dos resultados trimestrais, a casa-mãe do Google anunciou que está num processo de transição relativamente ao cargo de CFO.



Ruth Porat, que estava nesta posição desde 2015, vai passar a presidente e chief investment officer (CIO) da companhia. Antes de entrar para a Alphabet, a executiva trabalhava no Morgan Stanley.



Até ser encontrado o sucessor de Ruth Porat, esta continuará com a pasta da gestão financeira da "big tech".



Após o reporte das contas trimestrais e este anúncio de mudança cúpula da companhia, as ações da Alphabet somam 8,75% para 131,98 dólares no "after hours", depois de terem valorizado 0,75% durante a sessão.





(Notícia atualizada às 21:45 horas).