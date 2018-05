Lucros da Glintt sobem 8,5% no primeiro trimestre

A tecnológica registou lucros de 425,7 mil euros entre Janeiro e Março deste ano, contra 392,4 mil euros no mesmo período de 2017.

Glintt

A Glintt reportou um aumento de 8,5% dos seus lucros no primeiro trimestre, para 425,7 mil euros, contra 392,4 mil euros no período homólogo do ano passado.

Já o volume de negócios ascendeu a 19,7 milhões de euros, mais 23,6% do que os 16,0 milhões registados um ano antes.

Esta evolução "teve origem, principalmente, no mercado nacional, embora também se tenha verificado uma evolução favorável da actividade internacional, nomeadamente em Espanha, tendo contribuído para que o volume de negócios obtido em mercados internacionais atingisse 25% do volume de negócios total", refere, no comunicado de contas divulgado na CMVM, a tecnológica (ex-ParaRede) liderada por Nuno Vasco Lopes (na foto).

Em contrapartida, o resultado operacional bruto (EBITDA) foi de 1,59 milhões de euros, uma descida de 11,4% face aos 1,79 milhões dos primeiros três meses de 2017. A margem EBITDA foi de 8,1%.

O principal motivo para este decréscimo de rentabilidade foi o investimento em recursos humanos neste trimestre, parte significativa do qual não recorrente, que foi efectuado com o objectivo de ajustar a estrutura de recursos humanos ao crescimento esperado, sublinha a empresa.

Assim, "a Glintt continua a investir fortemente na captação, desenvolvimento e retenção dos melhores quadros técnicos profissionais, tendo ao mesmo tempo vindo a introduzir alterações na política de compensações, principalmente na componente variável, que, juntamente com a colocação em prática de um ambicioso plano de formação, contribuiu para um aumento de 11,9% na rubrica de gastos com pessoal", acrescenta o documento.

Quanto a perspectivas futuras, "a Glintt mantém forte convicção no sucesso da estratégia de crescimento que tem vindo a ser seguida, já claramente visível no aumento do volume de negócios neste 1º trimestre".