Lucros da Samsung cresceram mais de 6% o ano passado em Portugal e Espanha

A filial ibérica da Samsung Electronics registou um lucro de 36,8 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 6,7% em termos homólogos, segundo as contas divulgadas pelo diário espanhol Cinco Dias.





A filial da tecnológica que opera em Espanha e em Portugal viu o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) subir 5,12% para 47,2 milhões de euros.





Já a faturação cresceu 11% para 1.880 milhões de euros. O presidente da subsidiária, Dave Das, citado pelo Cinco Dias manifestou-se "muito satisfeito" com estes resultados "sólidos".





Em termos de recursos humanos, a companhia fechou o ano com 376 trabalhadores, mais 36 do que no ano anterior.





A nível global, as contas da Samsung foram impulsionadas pelos novos produtos, como o smartphone premium Galaxy S22 Ultra.