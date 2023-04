Samsung estuda substituição do motor de busca da Google pelo Bing

A Samsung está a avaliar uma troca do motor de busca predefinido dos seus dispositivos da Google, que faz parte da Alphabet, para o Bing, da Microsoft, revelou uma notícia do New York Times.A possível troca demonstra as crescentes dificuldades para a Google, depois de o Bing, de menor dimensão, ter ganho proeminência, após a integração da tecnologia de inteligência artificial que está por trás do ChatGPT.De acordo com mensagens internas recolhidas pelo jornal norte-americano a reação da Google foi de "pânico", dado que a empresa fatura cerca de três mil milhões de dólares anuais do contrato atual que tem com a Samsung.Em resposta a questões colocadas pela Reuters, a "big tech" norte-americana respondeu apenas que estava a trabalhar para trazer novas funcionalidades relacionadas com inteligência artificial, sem comentar o acordo que tem com a tecnológica sul-coreana.Este ano é ainda esperada a renovação de um contrato, semelhante ao da Samsung, de 20 mil milhões de dólares, da Google com a Apple.O motor de busca da Google tem dominado o mercado com uma percentagem de 80%, mas os receios de que a Alphabet poderá estar a ficar para trás na corrida da inteligência artificial face à Microsoft são cada vez maiores.Em bolsa, a Alphabet perdeu cerca de 100 mil milhões de dólares num dia, em fevereiro, depois de o novo "chatbot" da marca, o Bard, ter partilhado informação incorreta num vídeo promocional e a empresa ter falhado em surpreender.Esta terça-feira as ações da Alphabet desvalorizam 0,94%, depois de ontem terem chegado a cair 2,66%. Já a Microsoft beneficiou da notícia e subiu 0,93% ontem, estando esta terça-feira a desvalorizar 0,43%.