Macron condecora em privado Bezos com a Legião de Honra

O multimilionário e fundador da Amazon, Jeff Bezos, foi condecorado recentemente pelo presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu em Paris, França, numa cerimónia privada, de acordo com fontes próximas do processo contactadas pela Bloomberg.





Segundo a agência de informação norte-americana, Bezos recebeu a mais alta condecoração, a Legião de Honra, um prémio raramente atribuido a estrangeiros.





As mesmas fontes referem que o multimilionário já tinha sido formalmente condecorado pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy há mais de dez anos, mas que no entanto nunca tinha recebido a honraria presencialmente.





Até ao momento nenhuma das partes envolvidas confirmou esta condecoração, porém no domingo a namorada de Bezos publicou uma foto do casal no Instagram acompanhada do texto: "O dia mais mágico acompanhado de amigos e família. Legião de Honra".





Alguns membros dos partidos da oposição já condenaram esta possível condecoração.



Atualmente, a Amazon conta com 15 mil trabalhadores em França. No ano passado, por ocasião da "Black Friday", os funcionários de 18 armazéns em França e na Alemanha protestaram contra as condições laborais.





A empresa está ainda numa luta contra ativistas no país, em que os mesmos conseguiram impedir a construção de novas unidades em França, por motivos ecológicos.