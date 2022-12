Musk destronado por Arnault e Bezzos desce do pódio dos mais ricos. Gautam Adani escala 14 lugares

O ano de 2022 mostrou-se difícil e volátil também para os multimilionários, que foram altamente penalizados pela inflação histórica, aumento das taxas de juro e receios de uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Entre as movimentações do ano, o índice de bilionários da Bloomberg viu Jeff Bezos descer do segundo lugar para sexto, com o indiano Gautam Adani a assumir a última posição do

...