Maior empresa espacial suíça aterra em Lisboa e vai contratar 200 pessoas

A maior empresa espacial suíça acaba de aterrar em Lisboa e "torna-se a maior empresa aeroespacial em Portugal", garante a Beyond Gravity, que anuncia a abertura de um "Innovation & Digital Hub" na capital portuguesa, com um "enfoque claro" claro na captação de talentos nas áreas de Engenharia Espacial, Digital e Inovação.

"A Beyond Gravity planeia contratar até ao final deste ano mais de 50 colaboradores em Lisboa e chegar aos 200 até 2025, tornando-se a maior empresa de engenharia aeroespacial a operar em Lisboa", avança a empresa, esta segunda-feira, 6 de novembro, em comunicado.





Querendo tirar partido da "’pool’ de talentos portugueses em engenharia e tecnologia digital", a Beyond Gravity anda à procura de profissionais nas áreas de engenharia, IT e financeira.

"Estamos muito felizes por anunciar o lançamento do nosso Innovation & Digital Hub em Lisboa. Esta mudança estratégica sublinha a nossa dedicação inabalável na captação de talentos de alto nível em Engenharia Espacial, Digital e Inovação. Ao abrir as portas a mais de 50 novos membros para a equipa este ano - e com o objetivo de chegar aos 200 colaboradores até 2025 - estamos no caminho certo para nos tornarmos a principal empresa de engenharia espacial em Lisboa", enfatiza André Wall, CEO da Beyond Gravity.





"Portugal tem um conjunto de profissionais altamente especializados que são difíceis de encontrar noutros locais"





"Após uma análise cuidada", a capital portuguesa foi escolhida como a 13.º localização para a Beyond Gravity.

"Lisboa destacou-se pela concentração de universidades técnicas, uma localização atrativa, um ambiente dinâmico de startups, um ecossistema espacial em crescimento, entre outros aspetos igualmente importantes, realça a empresa helvética.

"Além disso, Portugal tem um conjunto de profissionais altamente especializados que são difíceis de encontrar noutros locais e que contribuirão para o crescimento da nossa empresa nos próximos anos. Isto colocar-nos-á numa posição ainda melhor para responder às necessidades e expectativas dos nossos clientes em todo o mundo", acrescenta André Wall.





Já Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, considera que "o ecossistema espacial português está em constante crescimento e a integração da Beyond Gravity representa um salto significativo".

"A Beyond Gravity não só é uma empresa bem estabelecida e reconhecida, como também oferece uma oportunidade fantástica para os nossos talentos. A Agência Espacial Portuguesa antecipa o surgimento de novas sinergias entre a Beyond Gravity e o ecossistema espacial nacional", sinaliza Ricardo Conde.





Para João Noronha Leal, administrador executivo da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), o novo Innovation & Digital Hub da Beyond Gravity "é mais um contributo importante para reforçar o posicionamento de Portugal como um local preferencial para operacionalizar projetos de Engenharia e Tecnologia, e crucial para o crescimento e competitividade do ecossistema espacial em Portugal".





Lisboa vai trabalhar com as outras 12 localizações da Beyond Gravity





Apresentando-se como "uma das principais fornecedoras mundiais de produtos espaciais e a maior empresa espacial suíça", a Beyond Gravity explica que a sua nova unidade em Lisboa irá "promover tecnologias emergentes, como a IA, melhorando todo o núcleo de IT e a infraestrutura digital da empresa", sendo que o "hub" de Lisboa "trabalhará em conjunto com as 12 localizações internacionais já existentes" da empresa.

Toda esta panóplia de valências em operação "permitirá à Beyond Gravity assumir um papel de liderança enquanto empresa inovadora ágil na indústria aeroespacial, impulsionar o seu crescimento e manter-se na liderança do setor na área da engenharia", sublinha.

Com 40 anos de história, a Beyond Gravity afiança que é "o fornecedor preferencial de veículos de lançamento espaciais, como o novo lançador europeu Ariane 6, e é líder em produtos específicos e constelações de satélites no setor espacial", além de, garante, ser "também um importante fornecedor da indústria litográfica".





De acordo coma Beyond Gravity, a empresa terá gerado em 2022 receitas de cerca de 356 milhões de francos suíços (369 milhões de euros).