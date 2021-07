McKinsey instala novo hub em Portugal, com planos para contratar 300 pessoas

A McKinsey inaugurou aquele que é seu o terceiro hub de apoio ao cliente no mercado europeu. Localizado nos escritórios da empresa, no centro de Lisboa, este hub prestará apoio aos clientes no mercado português e na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), em áreas como digital e analítica, estratégia e finanças corporativas, sustentabilidade ou marketing e operações.

A consultora já instalou hubs deste género em Bruxelas, na Bélgica, e em Wroclaw, na Polónia. A empresa detalha que pretende "contratar cerca de 300 pessoas até ao final de 2025" para esta expansão da operação por cá. A consultora vai procurar perfis "com elevado nível de especialização", em áreas como analítica avançada, engenharia de software e dados e gestão de produto.

"Queremos posicionar-nos como um motor de inovação, através da criação de novos conhecimentos e capacidades para colaborar com os nossos clientes, características que diferenciam a equipa da McKinsey", explica Duarte Braga, managing diretor da McKinsey Iberia. "A nossa proposta de valor decorre de diversas competências localizadas, uma cultura de empreendedorismo, conectividade a uma rede global, parcerias com startups, disruptores da indústria e instituições académicas reconhecidas a nível mundial."

"Lisboa reúne um conjunto de atributos que nos pareceram ideais para a localização de um novo hub de inovação da firma. É uma cidade muito atrativa para talento multilingue e é reconhecida como um centro de tecnologia e serviços empresariais em rápido crescimento", justifica o mesmo responsável.