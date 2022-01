Meta revela supercomputador para responder aos desafios da próxima geração de IA

Leia Também CEO da Epic: Metaverso é uma oportunidade de vários biliões de dólares

A próxima geração de inteligência artificial (IA) vai exigir computadores poderosos, com capacidade para processar uma enorme quantidade de operações por segundo. Assim, a Meta, a empresa que detém o Facebook e o Instagram, anuncia que está a desenvolver um supercomputador para IA, o AI Research SuperCluster (RSC).A empresa afirma que este supercomputador deverá "estar atualmente entre os supercomputadores de IA mais rápidos em execução", mas que, quando estiver totalmente construídos, em meados de 2022, "será o supercomputador de IA mais rápido do mundo".Em termos de escala, este supercomputador vai conseguir treinar modelos com mais de "um bilião de parâmetros, em data sets até um exabyte - o equivalente a 36 mil anos de vídeo de alta qualidade".A companhia de Mark Zuckerberg detalha, através de comunicado, que os investigadores da empresa já estão a utilizar este supercomputador para "treinar grandes modelos em processamento de linguagem natural (Natural Language Processing - NLP) e visão computacional para investigação, com o objetivo de um dia treinar modelos com biliões [trillions] de parâmetros."Será a partir deste supercomputador que os investigadores de IA da Meta pretendem desenvolver mais modelos que possam, por exemplo, analisar texto, imagem e vídeo em conjunto ou desenvolver novas ferramentas de realidade aumentada, entre outros exemplos. A empresa refere que com este supercomputador e a enorme quantidade de processamento de informação seria possível treinar "os maiores modelos necessários para desenvolver IA avançada para visão computacional, NLP, reconhecimento de fala, entre outros.""A Meta espera que o RSC ajude a construir sistemas de IA completamente novos que possam, por exemplo, facultar traduções de voz em tempo real para grandes grupos de pessoas, cada uma a falar um idioma diferente, para que possam colaborar perfeitamente num projeto de investigação ou jogar um jogo de realidade aumentada", refere a nota da empresa.Ao longo de 2022, a empresa pretende aumentar o número de GPU de "6.080 para 16 mil, o que permitirá aumentar a capacidade para treinar IA em mais de 2,5 vezes".E, com esta "big tech" cada vez mais virada para o metaverso, também o RSC desempenhará aqui um papel relevante. "Em última análise, o trabalho feito com o RSC irá abrir caminho para a construção de tecnologias para a próxima grande plataforma de computação - o metaverso, onde aplicações e produtos orientados por IA irão desempenhar um papel importante", reforça a empresa.A Meta decidiu em 2020 avançar com este projeto de supercomputador, que é agora divulgado quase dois anos depois. A empresa nota as condições desafiantes deste processo, num contexto de pandemia e de crise global de semicondutores.