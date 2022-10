Microsoft bate estimativas nos lucros e receitas trimestrais, mas força do dólar penaliza

A Microsoft faturou 50.122 milhões de dólares no seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 30 de setembro, uma subida de 11% face a igual período do exercício anterior, revelou esta terça-feira a empresa.As receitas da "gigante" tecnológica superaram as estimativas dos analistas, que esperavam uma faturação na ordem dos 49,6 mil milhões de dólares.A empresa destaca a resiliência da procura de serviços de "cloud", mas a força do dólar levou a que este seja o menor crescimento na receita dos últimos cinco anos.Os lucros trimestrais, por seu turno, recuaram 14%, para 17,6 mil milhões de dólares, superando as previsões do mercado, que apontavam para resultados líquidos de 17,1 mil milhões.O crescimento nos serviços de "cloud" cifrou-se em 35%, mas excluindo os efeitos cambiais adversos a subida seria de 42%.Após a apresentação das contas, as ações da Microsoft caem cerca de 2,1% na negociação "after-hours".