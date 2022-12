Microsoft compra 4% da bolsa de Londres por 1,9 mil milhões de euros

A Microsoft comprou 4% da London Stock Exchange Group (LSEG), no valor de 2 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros), como parte de uma aliança estratégica a dez anos entre as duas empresas, com vista à colaboração em áreas de soluções de infraestrutura na "cloud" e análise de dados de próxima geração. O valor é avançado esta segunda-feira pela agência Reuters.Como parte dos acordos, a plataforma de dados da LSEG e outra infraestrutura chave da bolsa de Londres vão migrar para a Azure, a "cloud" da Microsoft e a plataforma Workspace, também da LSEG, vai ser interoperável com determinadas aplicações da tecnológica.As duas empresas concordaram ainda explorar o desenvolvimento de uma infraestrutura do mercado digital, baseada em tecnologia na "cloud", para transformar a forma como os investidores se conectam com os mercados de capital num grande número de ativos.A gigante liderada por Satya Nadella, concordou comprar ações da Blackstone, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Special Investments e da Thomson Reuters.A aliança surge num momento crucial para ambas as organizações. Paris ultrapassou a praça londrina como a mais valiosa da Europa no mês passado. Do outro lado do atlântico, a Microsoft viu bloqueada a aquisição da Activision Blizzard, empresa de videojogos, avaliada em 69 mil milhões de dólares, pelo regulador dos Estados Unidos.