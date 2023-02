Microsoft integra tecnologia da criadora do ChatGPT nos motores de busca

A Microsoft anunciou a integração de tecnologia da criadora do ChatGPT, a OpenAI, nos seus motores de buscas Bing e Edge. O anúncio, feito pelo CEO da empresa, Satya Nadella, marca uma nova fase das plataformas de pesquisa, que, com recurso à Inteligência Artificial, vão tornar as pesquisas e a criação de conteúdos mais fácil para os utilizadores.



"Esta tecnologia vai remodelar praticamente todas as categorias do software", afirmou o responsável pela gigante tecnológica, apontando que este modelo é ainda "mais poderoso" do que o ChatGPT, que nas últimas semanas atingiu o marco de um milhão de utilizadores.



"Inovação rápida está a acontecer, aliás, a corrida começa agora", acrescentou o líder da tecnológica.



A Microsoft é um dos maiores investidores na OpenAI, a organização que desenvolveu o ChatGPT, tendo recentemente anunciado um investimento multimilionário na empresa. A Microsoft procura assim ganhar quota de mercado à rival Google, que lidera com mais de 90%.



A nova versão do Bing está disponível em "preview", ou seja, "pré-visualização", o que significa que os utilizadores poderão experimentar este novo formato um número limitado de vezes.



O anúncio da Microsoft aconteceu um dia após a Google ter divulgado a nova ferramenta de inteligência artificial Bard. Numa publicação divulgada, assinada pelo CEO da Google e da Alphabet, Sundar Pichai, é explicado que o Bard foi testado até agora com pessoas de confiança, antes de ser aberto ao público em geral "nas próximas semanas".